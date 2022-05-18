Emine Erdoğan: Bağımlılık soldurmasın

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Emine Erdoğan, Ankara’da ‘Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Şahsi sandığımız bağımlılık, zaman içinde toplum için büyük bir tehdit unsuruna dönüşür. Dolayısıyla bağımlılıkların farkına varmak, önleyici çalışmalar yürütmek yani sonu bağımlılığa varacak yolları en başında kapatmak hepimizin görevidir. Bireysel bağımlılıklar, toplumsal huzuru da doğrudan etkiliyor. Birçok bağımlılığın suça giden kestirme bir yol olduğunu biliyoruz. Bağımlılıkları mutlaka halk sağlığı bakımından da değerlendirmemiz gerekiyor. Madde bağımlılıklarının tuzağına düşürdüğü insanları, aileleriyle beraber tarifsiz bir felakete sürüklediğini biliyoruz.

GÖRÜNMEZ PRANGALAR

Modern çağın insanları, özgürlükleri en üst düzeyde talep ediyorlar. Bireyselleşme öne çıkıyor. Ancak özgürleştiklerini sanırken, ellerine ayaklarına kendi rızalarıyla geçirdikleri görünmez kelepçe ve prangalardan habersizler. Geleneksel değerlerden ve geleneksel kurumlardan bir kopuş söz konusu. Yakın ilişkilerimiz zayıflıyor, maddelerle ya da teknolojiyle köle efendi ilişkisi kuruyoruz. Ne yazık ki köle olan taraf insan oluyor. Oysa gerçek özgürlük, her türlü prangadan azade olmaktır. Ancak şu bir gerçek ki en önemli mücadele, önleme çalışmalarıdır. Kendini dijital oyunların dünyasında kaybeden gençlere yeniden kendi benliklerine ulaşabilecekleri haritaları sağlamamız lazım. Bizler toplum olarak birbirine omuz veren, dayanışmayı bir ruh olarak giyinmiş insanlardan oluşuyoruz. Bu kültür, tüm kurumlarımızda kendini hissettiriyor. Çok şükür ki merhamet en belirleyici politikamız. Bu insancıl yaklaşımla, tüm kardeşlerimizin ve ailelerinin yanındayız. Bağımlılıkların, iç dünyamızdaki çiçekleri soldurmasına asla izin vermeyelim.”





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Emine Erdoğan dijital bağımlılığa şöyle dikkat çekti: “Değişen dünya, beraberinde yeni bağımlılıklar üretiyor. Hayatımızı kolaylaştıran teknolojinin bizatihi kendisi artık bir bağımlılık oldu. Bilinçsiz ve aşırı internet kullanımı, sosyal medya, dijital oyun, çevrimiçi alışveriş, çevrimiçi kumar gibi birçok yeni bağımlılığı hayatımıza soktu. Dünya Sağlık Örgütü, 2018’de dijital oyun bağımlılığını ‘ruhsal sağlık problemi’ kategorisine aldı ve ‘oyun rahatsızlığı’ olarak isimlendirdi.”