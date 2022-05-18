Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan: Bağımlılık soldurmasın

#Emine Erdoğan#YEDAM#Bağımlılık
Emine Erdoğan: Bağımlılık soldurmasın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Bağımlılıkların, iç dünyamızdaki çiçekleri soldurmasına asla izin vermeyelim” çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, Ankara’da ‘Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Şahsi sandığımız bağımlılık, zaman içinde toplum için büyük bir tehdit unsuruna dönüşür. Dolayısıyla bağımlılıkların farkına varmak, önleyici çalışmalar yürütmek yani sonu bağımlılığa varacak yolları en başında kapatmak hepimizin görevidir. Bireysel bağımlılıklar, toplumsal huzuru da doğrudan etkiliyor. Birçok bağımlılığın suça giden kestirme bir yol olduğunu biliyoruz. Bağımlılıkları mutlaka halk sağlığı bakımından da değerlendirmemiz gerekiyor. Madde bağımlılıklarının tuzağına düşürdüğü insanları, aileleriyle beraber tarifsiz bir felakete sürüklediğini biliyoruz.

GÖRÜNMEZ PRANGALAR

Modern çağın insanları, özgürlükleri en üst düzeyde talep ediyorlar. Bireyselleşme öne çıkıyor. Ancak özgürleştiklerini sanırken, ellerine ayaklarına kendi rızalarıyla geçirdikleri görünmez kelepçe ve prangalardan habersizler. Geleneksel değerlerden ve geleneksel kurumlardan bir kopuş söz konusu. Yakın ilişkilerimiz zayıflıyor, maddelerle ya da teknolojiyle köle efendi ilişkisi kuruyoruz. Ne yazık ki köle olan taraf insan oluyor. Oysa gerçek özgürlük, her türlü prangadan azade olmaktır. Ancak şu bir gerçek ki en önemli mücadele, önleme çalışmalarıdır. Kendini dijital oyunların dünyasında kaybeden gençlere yeniden kendi benliklerine ulaşabilecekleri haritaları sağlamamız lazım. Bizler toplum olarak birbirine omuz veren, dayanışmayı bir ruh olarak giyinmiş insanlardan oluşuyoruz. Bu kültür, tüm kurumlarımızda kendini hissettiriyor. Çok şükür ki merhamet en belirleyici politikamız. Bu insancıl yaklaşımla, tüm kardeşlerimizin ve ailelerinin yanındayız. Bağımlılıkların, iç dünyamızdaki çiçekleri soldurmasına asla izin vermeyelim.”

Emine Erdoğan: Bağımlılık soldurmasın


ŞİMDİ DE 'OYUN RAHATSIZLIĞI'

Haberin Devamı

Emine Erdoğan dijital bağımlılığa şöyle dikkat çekti: “Değişen dünya, beraberinde yeni bağımlılıklar üretiyor. Hayatımızı kolaylaştıran teknolojinin bizatihi kendisi artık bir bağımlılık oldu. Bilinçsiz ve aşırı internet kullanımı, sosyal medya, dijital oyun, çevrimiçi alışveriş, çevrimiçi kumar gibi birçok yeni bağımlılığı hayatımıza soktu. Dünya Sağlık Örgütü, 2018’de dijital oyun bağımlılığını ‘ruhsal sağlık problemi’ kategorisine aldı ve ‘oyun rahatsızlığı’ olarak isimlendirdi.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#YEDAM#Bağımlılık

BAKMADAN GEÇME!

İsveç ve Finlandiyanın NATO kararı... Savaş kapıda mı | 10 SORU 10 YANIT

İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı... Savaş kapıda mı? | 10 SORU 10 YANIT

#NATO
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard
Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak En son bir yıl önce su içtim

Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak! 'En son bir yıl önce su içtim'

#Su Alerjisi

BAKMADAN GEÇME!

İsveç ve Finlandiyanın NATO kararı... Savaş kapıda mı | 10 SORU 10 YANIT

İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı... Savaş kapıda mı? | 10 SORU 10 YANIT

#NATO
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard
Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak En son bir yıl önce su içtim

Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak! 'En son bir yıl önce su içtim'

#Su Alerjisi