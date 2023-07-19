×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan, BAE’de Şeyh Zayed Camisi’ni ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#BAE#Şeyh Zayed Camisi
Emine Erdoğan, BAE’de Şeyh Zayed Camisi’ni ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 23:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Şeyh Zayed Camisi’ni ziyaret etti.

Haberin Devamı

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, “Dünyanın sayılı büyük camilerinden birisi olan ve BAE’nin önemli yapıları arasında gösterilen Şeyh Zayed Camisi mimarisi ile hayranlık uyandırıyor. Dünya kültürlerini buluşturan bir merkez haline gelen yapıyı, yakından tanıma fırsatı buldum. Tarihine ve inşa sürecine dair kıymetli bilgiler edindim. Her detayında farklı bir anlam barındıran eser, İslam sanatının zenginliğinin, huzurun ve hoşgörünün de timsali” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#BAE#Şeyh Zayed Camisi