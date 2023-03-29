Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Birleşmiş Milletler#Emine Erdoğan#Azerbaycan
Emine Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 23:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğinin özel davetlisi olarak 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılmak üzere geldiği ABD’nin New York şehrinde temaslarını sürdürüyor. Emine Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi. Gafarova, Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini sundu. Emine Erdoğan ise depremin ardından Türkiye'ye yardım eli uzatan ilk ülke oldukları için Gafarova'ya teşekkür etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Birleşmiş Milletler#Emine Erdoğan#Azerbaycan

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

#Meteoroloji
20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

#Togg
Neden çocuklar soğuk havalarda yetişkinler kadar çok üşümüyor (Sebebi sürekli koşuşturmaları değilmiş)

Neden çocuklar soğuk havalarda yetişkinler kadar çok üşümüyor? (Sebebi sürekli koşuşturmaları değilmiş!)

#Sağlık