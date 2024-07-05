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Emine Erdoğan Astana’da yetimleri kucakladı

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Şanghay İşbirliği Örgütü#TİKA
Emine Erdoğan Astana’da yetimleri kucakladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Astana’da Zor Yaşam Koşullarındaki Çocuklara Destek Merkezi’ni ziyaret etti.

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Şanghay İşbirliği Örgütü 24’üncü Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, Astana Valiliği’ne bağlı Zor Yaşam Koşullarındaki Çocuklara Destek Merkezi’ni ziyaret ederek, burada barınan çocuklar ve gençlerle bir araya geldi.

Emine Erdoğan Astana’da yetimleri kucakladı

Merkezde 3-15 yaş aralığında Kazak, Özbek ve Rus çocuklardan oluşan 76 öğrencinin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, derslikleri gezerek çocuklara hediyeler verdi. Merkezin duvarında asılı 2017’de yaptığı ziyarete ilişkin fotoğrafları da inceledi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) da destek verdiği merkezdeki çocuklar şiirler okudu, yaptıkları çalışmaları sergiledi. Emine Erdoğan’a, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Sharipbayevna, TİKA Astana Koordinatörü Hikmet Özdenoğlu ve yetkililer eşlik etti.

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Şanghay İşbirliği Örgütü#TİKA

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