Emine Erdoğan, Armanda Begay ile görüştü

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Resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay’ın eşi Armanda Begay’ın konuğu oldu. Karşılamada, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay da bulundu. Görüşmede Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2012’de başlatılan gönül elçileri projesi ile koruyucu aile konusunun önemi de ele alındı. Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Arnavutluk Cumhurbaşkanı’nın kıymetli eşi Armanda Begaj ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Çevre, sağlık, eğitim başta olmak üzere pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Koruyucu ailelik konusunda Türkiye olarak attığımız adımları ele aldık. Sayın Begay’a Gönül Elçileri projemizin küreselleşme yolculuğunu paylaştım. Samimi ev sahipliği için teşekkür ediyor, ülkelerimiz arasındaki dostluğun daimi olmasını diliyorum."