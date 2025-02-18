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Emine Erdoğan, Ankara'daki Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti

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#Emine Erdoğan#Ankara#Ukrayna
Emine Erdoğan, Ankaradaki Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 17:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska ile Ankara'daki yetimhanede kalan Ukraynalı çocukları ziyaret etti.

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Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapan Emine Erdoğan, şu ifadeleri paylaştı:

İnsanlık, en çok da çocukları koruyabildiği zaman anlam kazanır.

Ukrayna Devlet Başkanı’nın değerli eşi Olena Zelenska Hanımefendi ile birlikte, ülkemizde misafir ettiğimiz Ukraynalı yetim çocuklarımızı Ankara’da kaldıkları Çocuk Evi’nde ziyaret ettik.

Üç yıldır Türkiye’de huzur ve güven içinde eğitimlerine devam eden çocuklar, barışın mümkün olduğuna dair en büyük ilhamımız.

Bugün, misafir ettiğimiz çocuklarımızın çoğunun Ukrayna’da yeni ailelerine kavuştuğunu öğrenmekten mutluluk duyduk.

Türkiye, mazlumun yanında durmayı, savaşın yaralarını sarmayı bir sorumluluk değil, insanlık borcu olarak görüyor.

İnanıyoruz ki, her çocuğun hak ettiği tek gelecek; sevgiyle büyüdüğü, bilgiyle güçlendiği, umutla yaşadığı bir dünya.

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Bu anlamlı buluşmayı, insanlığın ortak emaneti yavrularımızın yarınlarını hep birlikte inşa etme kararlılığımızın bir nişanesi olarak görüyor ve Ukrayna’nın en kısa zamanda yeniden barış dolu günlere ulaşmasını temenni ediyorum.

Emine Erdoğan, Ankaradaki Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti

Emine Erdoğan, Ankaradaki Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti

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#Emine Erdoğan#Ankara#Ukrayna

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