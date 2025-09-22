Emine Erdoğan ‘Anadolu’nun Hazineleri’ni tanıtacak

Haberin Devamı

İlk olarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ile görüşecek Emine Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu marjında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde BM Genel Merkezi’nde düzenlenecek “Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma” temalı yan etkinliğe katılacak. Bazı devletlerin aileden sorumlu bakan ve üst düzey yöneticilerinin katılacağı programda, güçlü ailelerin, toplum içi ve toplumlar arası dayanışma ile sosyal uyumun geliştirilmesindeki rolü vurgulanacak, sağlam nüfus yapılarıyla dirençli toplumların inşasına katkısı ortaya koyulacak.

ANADOLU LEZZETLERİ

Emine Erdoğan, “Anadoludakiler” projesi kapsamında, Türkevi’nde düzenlenecek “Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler Sergisi”ne ev sahipliği yapacak. Anadolu’nun zengin ürün çeşitliliğinin, “toprağın bereketi”, “mutfağın birikimi” ve “ellerin becerisi” olmak üzere 3 temel başlıkta sunulacağı programda Emine Erdoğan, ağırlayacağı lider eşlerine Anadolu mutfağını tanıtacak.