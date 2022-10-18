Emine Erdoğan: Anadolu’nun emektar kadınları topraklarımızın muhafızı konumundadır

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Emine Erdoğan, önceden katılacağı bilinen ancak bir rahatsızlığından ötürü katılamadığı "Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı”na yazılı bir mesaj gönderdi.

Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen programa gönderdiği mesajda 'Anadolu topraklarının Allah’ın yeryüzüne bir ikramı olduğunu' belirten Emine Erdoğan, “Toprağa bu nazarla bakmak, onu korumak ve toprağın üzerimizdeki hakkına riayet etmek hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, bu hakkın toprağı ekerek, zehirli kimyasal maddeler kullanmayarak ve her şartta doğal yöntemleri tercih ederek ödenebileceğini kaydetti.



Tarımın Türkiye’nin en büyük zenginliği olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “En başta su olmak üzere tüm doğal kaynaklarımızı tutumlu kullanarak herkese ilham olacak bir örnek ortaya koyabiliriz. Tarım, ülkemizin en büyük zenginliğidir. Bu zenginliğe olan şükrümüzü, toprağımızın her bir karışını ekerek gösterelim” dedi.

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“Anadolu’NUN EMEKTAR KADINLARI TOPRAKLARIMIZIN MUHAFIZI KONUMUNDADIR”



Emine Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:



“Anadolu’nun emektar kadınları olarak her biriniz, bereket ve nimet fışkıran topraklarımızın muhafızı konumundasınız. Sizlerden bilhassa, toprağımızı kompost gübreyle zenginleştirmenizi ve topraklarımızın geleceğe verimliliğini koruyarak aktarılmasında destek olmanızı istiyorum. İklim değişikliği ile mücadelede yerel Tarım faaliyetlerinin çok önemli bir yeri var. Sizler, yerel tarımı yaşattıkça ve tabiata merhametli yaklaşımınızı sürdürdükçe bu ülkenin evlatlarına güzel bir geleceği hazırlıyor olacaksınız. Alın teri ve emek yüklü çalışmalarınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum.”