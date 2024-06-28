Emine Erdoğan 'Anadoludakiler' projesini paylaştı: Kadim hikâyeye kulak verelim

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İlkler ve tekler coğrafyası Anadolu’nun özünü toprağın bereketi, mutfak kültürümüzün birikimi ve usta ellerin becerisi oluşturur.

Asırlardan bugüne ulaşmayı başarmış, Anadolu’nun eşsiz hazineleri, varisleri tarafından yeniden keşfedilmeyi bekliyor.

“Anadoludakiler” Projesi de işte bu keşif yolcuğunun başlangıç noktası.

Proje, Anadolumuzun yerel ve geleneksel ürünlerini tanıtmayı, yeniliklerle günümüze taşımayı ve tüm insanlığın istifadesine sunmayı amaçlıyor.

Bu toprağın insanları, yani Anadoludakiler olarak bizler de tarihi sorumluluğumuzu üstlenelim ve parçası olduğumuz kadim hikâyeye kulak verelim.

Yerel ürünlerimizi markalaştırmaya, küresel pazarlara taşımaya ve ulusal kalkınmaya hep birlikte destek olalım.

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Bilhassa alanında uzman isimlerin, sanatçı ve şeflerimizin Anadoludakiler Projesi’nin dijital kültür elçileri haline gelmesini, birikim ve becerileriyle yerel girişimlere yol göstermesini temenni ediyorum.

Projenin hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.



