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ANKARA (DHA)-
Haber Giriş: 27.08.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç Vakfı'nı ziyaret etti

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Emine Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç Vakfı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç Vakfı’nı ziyaret etti, İzzetbegoviç'in kızlarından vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Resmi ziyaret için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç Vakfı’nı ziyaret etti. Emine Erdoğan, vakıf merkezine gelişinde Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kızları Sabina İzzetbegoviç ve Leyla Aksamiya-İzzetbegoviç tarafından karşılandı. Ziyarette Emine Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç de eşlik etti.

Emine Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti


Merhum İzzetbegoviç'in yaşadığı ve ‘anı evi’ olarak sergilenen bölümü de gezen Emine Erdoğan, İzzetbegoviç'in kızlarıyla sohbet ederek vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti

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