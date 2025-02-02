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Emine Erdoğan: Alev Alatlı Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Alev Alatlı#Sosyal Medya
Emine Erdoğan: Alev Alatlı Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 10:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Ülkemizin en önemli değerlerinden birisi olan, münevver, mütefekkir ve kalbi vatan sevgisiyle çarpan Alev Alatlı Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum.' dedi.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesaj şu şekilde:

Ülkemizin en önemli değerlerinden birisi olan, münevver, mütefekkir ve kalbi vatan sevgisiyle çarpan Alev Alatlı Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum.

Haktan beslenen bir vicdan ile güçlü bir aklı birleştirmiş, birikimini bu topraklardan edinip yine bu topraklara ekmiş, çok kıymetli bir dava insanıydı.

Bilhassa gençlerimizin, Hocamızın bıraktığı eşsiz düşünce mirasını kılavuz edinerek yeni yollar açan, öncü bireyler olmalarını temenni ediyorum.

 

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#Emine Erdoğan#Alev Alatlı#Sosyal Medya

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