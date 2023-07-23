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Emine Erdoğan: Afetzedeler için gece gündüz çalışmaya devam edilecek

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#Emine Erdoğan#Depremzede#Şule Yüksek Şenler Vakfı
Emine Erdoğan: Afetzedeler için gece gündüz çalışmaya devam edilecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 12:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksek Şenler Vakfı’nın düzenlediği “Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüsü Hayır Çarşısı”nın açılışıyla ilgili paylaşımda bulundu.

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Emine Erdoğan, dün Şule Yüksek Şenler Vakfı’nın düzenlediği “Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüsü Hayır Çarşısı”nın açılışına katılmıştı. Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "En faydalı insanî yardım, yeniden inşa etmeyi, kalkındırmayı ve hayat normalleşene kadar omuz vermeyi içerendir. Devlet, millet gönül gönüle vererek, afetzedelerimizin tamamı evlerine, iş yerlerine ve okullarına kavuşana değin gece gündüz çalışmaya devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

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#Emine Erdoğan#Depremzede#Şule Yüksek Şenler Vakfı