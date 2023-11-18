Emine Erdoğan: Acının ve merhametin dili, dini, ırkı yok

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Acının ve merhametin dili, dini, ırkı yok.

Bugün lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak Filistin’in yanındayız çünkü gelecek nesillere telafisi mümkün olmayan yaralarla dolu bir miras bırakmak istemiyoruz.

Filistin’de adil ve sürdürülebilir bir barışın tesisi için dünyaya yaptığımız ortak çağrının hakikati haykıramayan herkes için bir güç olmasını diliyorum.