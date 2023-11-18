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Emine Erdoğan: Acının ve merhametin dili, dini, ırkı yok

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#Filistin#Barış#Emine Erdoğan
Emine Erdoğan: Acının ve merhametin dili, dini, ırkı yok
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 20:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Acının ve merhametin dili, dini, ırkı yok. Filistin’de adil ve sürdürülebilir bir barışın tesisi için dünyaya yaptığımız ortak çağrının hakikati haykıramayan herkes için bir güç olmasını diliyorum" paylaşımını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Acının ve merhametin dili, dini, ırkı yok.

Bugün lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak Filistin’in yanındayız çünkü gelecek nesillere telafisi mümkün olmayan yaralarla dolu bir miras bırakmak istemiyoruz.

Filistin’de adil ve sürdürülebilir bir barışın tesisi için dünyaya yaptığımız ortak çağrının hakikati haykıramayan herkes için bir güç olmasını diliyorum. 

 

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#Filistin#Barış#Emine Erdoğan

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