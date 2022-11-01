Emine Erdoğan, ABD büyükelçisi Flake’in eşi ile buluştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’in eşi Cheryl Flake ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, "ABD Ankara Büyükelçisi Sayın Jeffry L. Flake’in değerli eşi Cheryl Flake ile bir araya geldik. Öğrencilik yıllarında İstanbul’u ziyaret ederek hayran kaldığını anlatan Bayan Flake’in ülkemizin tüm güzelliklerini yakından tanımasını umuyor, nazik ziyareti için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.