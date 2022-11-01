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Emine Erdoğan, ABD büyükelçisi Flake’in eşi ile buluştu

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#Emine Erdoğan#Cheryl Flake#Jeffry L. Flake
Emine Erdoğan, ABD büyükelçisi Flake’in eşi ile buluştu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 19:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Ankara Büyükelçisi Flake’in eşi Cheryl Flake ile bir araya geldi. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’in eşi Cheryl Flake ile bir araya geldi. 

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, "ABD Ankara Büyükelçisi Sayın Jeffry L. Flake’in değerli eşi Cheryl Flake ile bir araya geldik. Öğrencilik yıllarında İstanbul’u ziyaret ederek hayran kaldığını anlatan Bayan Flake’in ülkemizin tüm güzelliklerini yakından tanımasını umuyor, nazik ziyareti için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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#Emine Erdoğan#Cheryl Flake#Jeffry L. Flake

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