Emine Erdoğan, ABD'de lider eşleriyle buluşacak

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Emine Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde düzenlenecek BM 79'uncu Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere 21-25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre; ABD ziyaretinde, BM Genel Kurulu'na katılan liderlerin eşleriyle bir araya gelecek Emine Erdoğan, bir dizi programa ev sahipliği yapacak, ikili görüşmelerde ve kabullerde bulunacak.

TÜRK ÇEYİZ KÜLTÜRÜNÜ DÜNYAYA TANITACAK

Türk giyim kültürü ve geleneksel el sanatlarını araştıran, arşivleyen, asıllarına sadık kalarak yeni projelerle gelecek nesillere aktaran Olgunlaşma Enstitülerinde 2021 yılında değişim-dönüşüm süreci başlatan Emine Erdoğan, 'Bohça' markasının kurulmasına vesile oldu. Emine Erdoğan, binlerce yıllık el sanatları kültürünü korumak, araştırmak, geliştirmek, güçlendirmek ve toplumsal farkındalık yaratarak kuşaktan kuşağa aktarmak amacıyla başlattığı dönüşümle Olgunlaşma Enstitülerinin yenilenen yüzüyle Türkiye'nin yumuşak diplomasisi kapsamında öncü olmasını sağladı. Geçmişten bugüne köklü Türk aile kültürünün önemli parçalarından çeyiz geleneğinin unutulmaması ve taşıdığı izlerin gelecek kuşaklara miras olarak aktarılmasını amaçlayan çalışmaları gönülden destekleyen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenecek 'Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk' programına ev sahipliği yapacak.

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Gözden Kaçmasın Emine Erdoğan'dan tarihi ameliyata tebrik Haberi görüntüle

AFRİKA KITASININ LEZZETLERİ LİDER EŞLERİYLE BULUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrika'ya yaptığı resmi ziyaretlerde sosyal sorumluluk projelerine katılmasının ardından, Afrika kıtası ve insanlarıyla duygusal bağ kuran Emine Erdoğan, bu seyahatlerdeki anıları 'Afrika Seyahatlerim' adlı kitabında ölümsüzleştirdi. Kitabında 2015'teki Etiyopya ziyareti sırasında Afrikalı çaresiz kadınların el emeklerinin 1 dolar karşılığında alınıp Batı başkentlerindeki butiklerde çok yüksek bedellerle satıldığını öğrendiğine değinen Emine Erdoğan, bir Müslüman, Türk kadını ve anne olarak bu sömürü zincirini kırmak üzere Türkiye'deki Afrikalı kadınların emeklerinin karşılıklarını alması ve el emeği ürünlerinin adil bir şekilde satılması için Ankara'da Afrika Kültür Evi'ni kurdu. Afrika kıtası ile bağını hiç koparmayan ve kıtanın yemek kültürünün tanınması için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Erdoğan, Türkevi'nde düzenlenecek 'Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şölen' programında lider eşleri ile bir araya gelecek. Aynı program kapsamında, insanlığın bilinen ilk kıtası olması sebebiyle sahip olduğu kültürel çeşitlilik ve zenginlik ile dünya üzerinde eşsiz bir konuma sahip olan Afrika kıtasının yemek kültürünü anlatan 'Afrika Yemek Kültürü' kitabının lansmanının da yapılacağı öğrenildi.

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KORUYUCU AİLE KONUSU GÜNDEME GETİRİLECEK

Emine Erdoğan, Koruyucu Aile Hizmet Modeli'nin yaygınlaştırılması için 2012'de Türkiye'de aile bakımından yoksun her çocuğa sevgi dolu bir yuvanın verilmesi hedefiyle Gönül Elçileri Projesi'nin hayata geçirilmesini sağladı. Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve 12’nci yılını geride bırakan projeyle, sayısı 10 bini aşkın çocuk koruyucu aile yanında şefkatle büyüdü. Daha önce Azerbaycan ve Özbekistan başta olmak üzere pek çok ülkenin dikkatini çeken ve takdir toplayan 'Koruyucu Aile' modeliyle ilgili iş birliklerine öncülük eden Emine Erdoğan'ın, UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenecek 'Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet' programına katılacağı öğrenildi. Koruyucu Aile Hizmet Modeli'nin, diğer ülkelerin cumhurbaşkanı eşlerine, bakanlarına, BM'nin ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yetkililerine aktarılacağı etkinlikte, koruyucu aile konusunda küresel anlamda seferberlik çağrısı da yapılacağı ifade edildi.

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GUTERRES İLE GÖRÜŞECEK

Emine Erdoğan'ın öncülüğüyle Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, kurulduğu günden bu yana büyük takdir topladı ve uluslararası alanda da bilinirliğini artırarak, BM seviyesinde destek gördü. BM Genel Kurulu'nda, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu 'Sıfır Atık' kararı, oylamayla kabul edildi ve 30 Mart 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan edildi. 30 Mart 2023'te BM'nin New York'taki Genel Kurul Salonu'nda ilk kez kutlanan 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün ardından kurulan 'BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu' başkanlığını da Emine Erdoğan üstlendi. 'Dünya Ortak Evimiz' bakış açısıyla ilk kez Emine Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında 77'nci BM Genel Kurulu esnasında New York'ta Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı imzalandı. Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı geçen yıl küresel olarak imzaya açılmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da BM 78'inci Genel Kurulu marjında New York ziyaretleri esnasında Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru isimli programda beyanın ilk imzacısı olmuştu. Dünya çapında yankı bulan ve uluslararası ödüllere layık görülen projesiyle her zaman iklim değişikliğinin etkileri ve çevre kirliliğiyle mücadele çağrısı yapan Emine Erdoğan'ın, bu yıl BM Zirvesi kapsamındaki programlarında BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşeceği öğrenildi.

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Görüşme ve temasların ardından lider eşleri ve ülkelerin üst düzey temsilcilerinin, Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalamaları bekleniyor. (DHA)