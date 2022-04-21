Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne AB'den övgü: Hayranlık duyuyoruz

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Emine Erdoğan'ın, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans ve heyetiyle görüşmesinde çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele konuları ele alındı.

Emine Erdoğan görüşmede, çevre ve sıfır atık konusunun yerel yönetimler tarafından sahiplenilmesi ve çevre konusunda uluslararası iş birliklerinin önemine dikkati çekti.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans ise Emine Erdoğan'ın çevre ve sıfır atık konusundaki liderliğini hayranlıkla izlediklerini söyledi.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans ayrıca, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı imzalanmasını tarihî bir karar olarak niteledi.

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Küresel boyutta plastik kullanımının azaltılması konusunun da gündeme geldiği görüşmede, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans’a Sıfır Atık, Sıfır Atık Mavi projelerine ilişkin bilgi verildi, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans da organik gübre konusunda yürüttükleri projeleri anlattı.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans, Emine Erdoğan'a AB Türkiye delegasyonunun desteklediği yerel üretim atölyelerinde tasarlanan Isparta'dan doğal oda kokuları ve Ankara tiftiğinden şal hediye etti.

Görüşmeye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar da katıldı.