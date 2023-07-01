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Emine Erdoğan: 9 bin 206 çocuğumuz koruyucu ailelerinin yanında

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#Emine Erdoğan#Koruyucu Aile#Koruyucu Aile Günü
Emine Erdoğan: 9 bin 206 çocuğumuz koruyucu ailelerinin yanında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 9 bin 206 çocuğun koruyucu ailelerin yanında olduğunu belirterek, “Kalpten inanıyorum ki anne, baba sevgisine hasret tüm çocuklarımız, özlemini duydukları aile ortamında büyüyecek. Bunu hep birlikte başaracağız” dedi.

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Emine Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

YARINLARA UMUTLA BAKIYOR

“Dünyada uğruna mücadele verilecek en değerli zenginlik çocuklardır. Öz ailesinden ayrı düşen tüm çocuklarımızı sıcak yuvalara kavuşturmak için Gönül Elçileri projemizle başlayan kararlılığımız aynı gücünde devam ediyor. Devletimizin imkânları ve gönlü güzel insanların işbirliğiyle bugün 9 bin 206 çocuğumuz, koruyucu ailesinin yanında yarınlara daha umutlu bakıyor. 2002 yılında bu sayı, yalnızca 515’ti. Kalpten inanıyorum ki anne, baba sevgisine hasret tüm çocuklarımız, özlemini duydukları aile ortamında büyüyecek. Bunu hep birlikte başaracağız. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü vesilesiyle, hayatlarını bir çocuğun en mutlu anlarına şahitlik ederek renklendiren bütün Koruyucu Ailelerimize şükranlarımı sunuyorum.”

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#Emine Erdoğan#Koruyucu Aile#Koruyucu Aile Günü

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