Emine Erdoğan: 700 milyon kişi ekmeğe muhtaç

Toplantının açılış konuşmasını yapan Emine Erdoğan, israfın sistemsel bir sorun ve insanlığın beka meselesi olduğuna dikkat çekip, “Ne var ki bizler bugün, her yıl 1.3 milyar ton gıdanın çöpe atıldığı, buna karşın, 700 milyondan fazla insanın bir lokma ekmeğe muhtaç olduğu, 190 milyon çocuğun açlıktan gözünün karardığı bir dünyada yaşıyoruz. Dünyanın bir ucunda, sofralarda, yemekleri koyacak yer kalmazken, Sudan’da, Yemen’de, Gazze’de ve daha birçok coğrafyada, milyonlarca çocuk, sağlıklı büyümeleri için gerekli olan en temel gıdalara dahi ulaşamıyor. Beş yaş altı çocuk ölümlerinin, neredeyse yarısı, açlıktan kaynaklanıyor” dedi.

ATIKSIZ MUTFAK ÖNERİSİ

Emine Erdoğan, israfı önlemek için önemli bir teklifte bulundu: “Bilhassa, atıksız mutfak pratiklerinin yaygınlaşması, gıda israfıyla mücadelede, en etkili ve sürdürülebilir çözümdür. Bu noktada, her toplumun geleneksel mutfağının, başlı başına bir rehber olduğu kanaatindeyim. Ve bu mirası araştırmanın, görünür kılmanın ve yeniden yaşamın merkezine taşımanın, hayati bir önemi olduğunu düşünüyorum. Biz, sürdürdüğümüz geleneksel Türk Mutfağı araştırmalarıyla, tüm dünyada çok sevilen mutfağımızın, atıksız ve doğa dostu karakterini ön plana çıkardık. Gündelik hayatta nasıl kolaylıkla uygulanabildiğini, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, farklı ülkelerde anlattık. Böylelikle, sıfır atığı bir yaşam modeli olarak benimsemek isteyen insanlara, medeniyetimizin kalemiyle çizilmiş bir yol haritası sunmuş olduk.” Swiss Otel’de düzenlenen zirveye Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uluslararası Kalkınma Fonu Başkan Yardımcısı Gerardine Mukeshimana, Sıfır Atık Başkanı Saned Ağırbaş da katıldı.