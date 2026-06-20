Emine Erdoğan: 32 atölyede kadınlarımız meslek ediniyor

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan katıldığı 'Deprem Bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri' programına ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan özetle şunları söyledi: "Şule Yüksel Şenler Vakfımızın deprem bölgesinde kurduğu eğitim ve meslek atölyelerinden mezun olarak ustalık belgesi almaya hak kazanan kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum.

DEPREMZEDELERE UMUT

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Milli Eğitim Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, TOKİ ve AFAD işbirliğiyle hayata geçirilen 'İşim Gücüm Olsun Projesi', depremden etkilenen vatandaşlarımız için umut ve dayanışmanın güçlü bir örneği oldu. Bugün, 11 ilimizde faaliyette olan 32 atölyemizde, kadınlarımızın mesleki beceriler kazanarak ekonomik hayata katılmaları destekleniyor. Ayrıca vakfımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız arasında imzalanan protokolle mezun olan kursiyerlerimiz, 'İş Gücü Uyum Programı' kapsamında istihdam edilecek. Böylelikle bir yandan gelir elde ederken diğer yandan mesleki bilgi ve tecrübelerini ilerletmeyi sürdürecekler. Bu mutluluk verici gelişmenin, deprem bölgesinde yeniden kurulan hayatlara güç, yeşeren umutlara ise yeni ufuklar kazandıracağına yürekten inanıyorum.”

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Emine Erdoğan, ayrıca YKS’ye girecek öğrencilere sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda başarılar dileyerek “Sevgili gençler, unutmayın ki bir sınav insanın değerini, hayallerinin büyüklüğünü ya da gelecekte başarabileceklerini belirlemez. Sizler, gösterdiğiniz azim ve gayretle zaten takdiri hak ettiniz” ifadelerini kullandı.