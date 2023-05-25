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Emine Erdoğan: 25 Mayıs Afrika Günü’nü kutluyorum

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#Emine Erdoğan#Afrika#Twitter
Emine Erdoğan: 25 Mayıs Afrika Günü’nü kutluyorum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 12:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 25 Mayıs Afrika Günü dolayısı ile bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, 'Tüm zorluklara rağmen yüzlerinden gülümsemenin eksilmediği candan insanlarına, bizi daima kardeşlikle karşıladıkları için şükran borçluyum. Dostluğumuzun bâki olmasını diliyor, 25 Mayıs Afrika Günü’nü kutluyorum.' dedi.

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Emine Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

Ziyaretlerimiz vesilesiyle, birbirinden zengin kültürler barındıran Afrika’nın bambaşka bir yüzüyle tanıştım.

Yüzyıllar boyunca haksızlığa konu olmuş bu kıtada ‘öteki’ni değil, yakınlıkları keşfettim. İnsan sevgisinin sınırsızlığına tanık oldum.

Tüm zorluklara rağmen yüzlerinden gülümsemenin eksilmediği candan insanlarına, bizi daima kardeşlikle karşıladıkları için şükran borçluyum.

Dostluğumuzun bâki olmasını diliyor, 25 Mayıs Afrika Günü’nü kutluyorum.

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#Emine Erdoğan#Afrika#Twitter

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