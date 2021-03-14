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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.03.2021 - 15:21 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

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Emine Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Mesleklerinin tabiatı olan fedakarlığı, salgın dönemindeki sınırsız hizmetleri ile zirveye taşıyan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Tüm insanlığın şifa bulmasına vesile olmalarını diliyor, vazife başında kaybettiğimiz sağlıkçıları rahmetle anıyorum."

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