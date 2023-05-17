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‘Emine Bulut gibi olmak istemiyorum’ çığlığı duyuldu

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#İstanbul#Emine Bulut#Mahkeme
‘Emine Bulut gibi olmak istemiyorum’ çığlığı duyuldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 07:00

Bir televizyon programında yaşadığı şiddeti duyuran ve “Emine Bulut gibi olmak istemiyorum” diye feryat eden Merve Gül, cezaevinden kaçan eski eşi Orhan Gül hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Merve Gül, eski eşinden gördüğü şiddete ölümle ve çocuğuyla tehdit edildiği için dayanmaya çalışmıştı.

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İstanbul’da yaşayan Merve Gül ile Orhan Gül, 11 yıl önce evlendi. Evlendiği günden beri ağır darp, şiddet ve hakaretlere maruz kalan genç kadın, defalarca polise giderek eşinden şikâyetçi oldu. Ölümle ve evladıyla tehdit edildiği için bu şiddete dayanan ve evliliği devam ettiren Merve Gül, eşinin çocuğunu kaçırması üzerine bir televizyon programına katıldı ve yetkililere seslenerek yardım çağrısında bulundu. Merve Gül katıldığı programda “Emine Bulut gibi olmak istemiyorum” diyerek can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi. Eşinin birçok suçtan araması bulunduğunu iddia eden Merve Gül, Orhan Gül’ün yakalanmasıyla rahat bir nefes aldığını düşündü. Çocuğuyla birlikte kadın sığınma evinde kalan genç kadın, o sırada eşine boşanma davası açtı. Ancak cezaevinden kaçan Orhan Gül, yolda yürüyen eşi Merve Gül’ün önünü keserek şiddet uyguladı ve çocuğu kaçırmaya çalıştı. Çevredekiler sayesinde eşinin şiddetinden kurtulan Merve Gül, eşi Orhan Gül ile 2020 yılında boşandı. Ancak Orhan Gül, boşandığı eşi Merve Gül ile ailesini rahatsız etmeye devam etti.

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CAN GÜVENLİĞİ SAVUNMASI

Merve Gül’ün avukatı, müvekkili ve evladının can güvenliğinin sağlanması için mahkemeden korunma kararı verilmesini talep etti. Talebi haklı bulan mahkeme, Orhan Gül’ün 2 ay süreyle eski eşine yaklaşmamasına karar verdi.

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#İstanbul#Emine Bulut#Mahkeme

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