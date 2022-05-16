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Emine Bulut cinayetinde Yargıtay, sanık Fedai Varan'ın cezasını onadı

#Emine Bulut#Yargıtay#Fedai Varan
Emine Bulut cinayetinde Yargıtay, sanık Fedai Varanın cezasını onadı

“Ölmek istemiyorum” feryadı ile hafızalara kazınan Emine Bulut cinayetine ilişkin davada Yargıtay, temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay, Bulut'un eski eşi Fedai Varan'a verilen cezanın onanmasına hükmetti.

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18 Ağustos 2019 tarihinde Emine Bulut, küçük kızının gözü önünde eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Bulut hastaneye kaldırılırken, “Ölmek istemiyorum” feryadıyla hafızalara kazınmıştı. 

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Fedai Varan hakkında “tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme” suçundan dava açtı. Ancak davaya bakan Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi “kasten öldürme” suçundan Varan’a müebbet hapis cezası verdi.

SAVCI DA İNDİRİM İSTEDİ

Kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi ise “yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı” gerekçesiyle kararı onarken, BAM Savcısı mahkemenin kararını temyiz eden taraflar arasında yer aldı. BAM savcısı, temyiz başvurusunda sanık için iyi hal ve tahrik indirimi yapılmamasına itiraz etti.

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YARGITAY ONADI

Kararın temyiz incelemesi Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından yapıldı. Daire 31 Mart tarihinde verdiği kararında haksız tahrik ve takdir indirim yapılması talebiyle yapılan itirazları reddederek, hükmün onanmasına karar verdi.

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#Emine Bulut#Yargıtay#Fedai Varan

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