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Emine Akçay'ın köyde cesedi bulundu! Vahşi hayvan saldırısı mı?

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#Kütahya#Emine Akçay#Jandarma
Emine Akçayın köyde cesedi bulundu Vahşi hayvan saldırısı mı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 17:18

Kütahya'da merkeze bağlı Sekiören köyünde Emine Akçay’ın (68),evine yakın bölgede parçalanmış cesedi bulundu. Jandarmanın ilk incelemesine göre vahşi hayvan saldırısına uğradığı değerlendirilen Akçay’ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

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Kütahya’ya 16 kilometre uzaklıktaki Sekiören köyünde yol ortasında, başı ve bacağı olmayan kadın cesedini görenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptığı araştırmada cesedin yakında evi bulunan Emine Akçay’a ait olduğunu belirledi.

İlk incelemeye göre, vahşi hayvan saldırısına uğradığı değerlendirilen Akçay’ın cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emine Akçay’ın komşusu Aysun Çapa, "Burada kadınlar vardı, bağrışıyorlardı. O anda çıktık. Cesedi gördük. Sadece ceset vardı. Kadınlarla hemen bakıp korkudan geçtik. Cenazenin kafası ve bacağının biri yoktu. Hemen çekildim zaten" dedi.

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#Kütahya#Emine Akçay#Jandarma

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