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Eminağaoğlu: Kılıçdaroğlu'nun görev süresi doldu

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#CHP#ANKARA#Kurultay
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 16:13

CHP’de değişimciler ile genel merkez arasında yaşanan tartışmalar sürerken yeni bir iddia gündeme geldi. Yargıçlar ve Savcılar Birliği Eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, ’27 Temmuz itibari ile Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı hukuken düştü.’ dedi.

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CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görev süresi bugün itibari ile sona erdi. T24 internet sitesine konuşan Emin Ağaoğlu, Kılıçdaroğlu’nun 25-26 Temmuz 2020’de yapılan kurultayda genel başkan seçildiğini hatırlattı. Eminağaoğlu ‘CHP tüzüğünde ve siyasi partiler yasasında kurultayların iki yılda bir yapılacağı ve en fazla bir yıl ertelenebileceği hükmü yer alıyor. CHP Temmuz ayına kadar kurultayını yapmayarak, kurultayı bir yıl erteleme yoluna gitti. Şimdi kurultay için 3 yıllık süre dolmuş durumda.’ dedi.

Eminağaoğlu, ‘siyasi partiler yasasına göre en çok 3 yıl seçilen genel başkanın genel başkanlık görevi bu süre dolduğunda kendiliğinden sona eriyor. Yasada hatta tüzükte bile mevcut genel başkanın görevi yeni başkan seçilene kadar devam eder hükmü yer almıyor.’ ifadelerini kullandı.

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Eminağaoğlu: Kılıçdaroğlunun görev süresi doldu

Peki bu durumda ne yapmalı? Parti meclisi ve delegelerin görevinin devam ettiğine dikkat çeken Eminağaoğlu, ‘PM olağanüstü toplanıp, partiyi temsil yetkisini kendi içlerinde birine vermesi gerekiyor. Nitelikli yeter sayı aranmadan konuyu karara bağlaması sonrasında da 45 gün içinde olağanüstü kurul toplanmalı.’ şeklinde konuştu.

CHP'DEN YANIT

CHP kurmayları ise genel başkanlıktan düşme gibi bir durumun söz konusu olmadığını bu konuda Yargıtay’ın karar verebileceğini ifade etti. Olağan takvim kurultay için başladı, seçim öncesinde yapılacak vurgusu yapıldı.

Eminağaoğlu: Kılıçdaroğlunun görev süresi doldu

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#CHP#ANKARA#Kurultay

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