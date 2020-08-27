Emin İsminin Anlamı Nedir? Emin Ne Demek?

Emin isminin anlamları güvenilir, inanılır, sakıncasız, tehlikesiz ve kuşkusu olmayandır. Arapça kökenli bir isim olduğu için Kuran-ı Kerim'de de geçmektedir. Aynı zamanda Hz. Muhammed'in ve Cebrail'in de ismidir.

Emin İsminin Anlamı

İsmin cinsiyeti erkektir. Şüpheye düşmeyen, korkusuz kişi, güvende olan, kesin olarak bilinen Emin isminin anlamlarından bazılarıdır. Kuran'da birçok yerde geçtiği için farklı özellikler taşır. Türkiye'de 70 binden fazla kişi Emin ismini taşımaktadır.

Kesinlik, netlik, garanti gibi anlamları da vardır. Birçok cümlede "emin olmak" şeklinde kullanılır. Yani yapılan işten doğru ve güvenilir bir sonuç elde edebilmek için bu şekilde ifade edilir. Dolayısıyla emin olmak da güvenmek ve inanmak anlamlarına gelmektedir. Osmanlı'da bazı devlet görevlerindeki sorumlu kişilere de emin denmektedir.

Emin İsminin Özellikleri

Aşka önem verir ve aşk uğruna fedakarlıklar yaparlar. Özgürlüklerine düşkün oldukları için kısıtlanmayı ve hesap vermeyi sevmezler. Keyfine düşkün kişilerdir ve arkadaşlarıyla eğlenmeyi severler. Olayları objektif değerlendirebilme özelliğine sahiptirler. Bu ismi taşıyan kişiler işkolik olur. Sağlıklı beslenmeye önem verir ve enerjiktir. Düşüncelidirler ve sanata yatkındırlar. Yüksek özgüvenleri sayesinde her ortamda dikkat çeker ve üstlendikleri işleri başarıyla tamamlarlar.