Emin Darendeliler kimdir nereli kaç yaşında vefat etti?

Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler 3 Aralık 1955’te Amasya’da doğdu. İlkokulu Amasya Atatürk ilkokulunda, ortaöğretimi ise Galatasaray Lisesi'nde tamamladı.

1980 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1986 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji (Radyasyon Onkolojisi ve Radiodiagnostik) Anabilim Dalında uzman oldu.

1989 yılında İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalında Yardımcı Doçent oldu.

1992 yılında İ.Ü. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında Doçent ünvanı aldı.

1998 yılında ise yine İ.Ü. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında Profesör ünvanını elde etti.

1988-1989 yılları arasında Royal Marsden Hospital Londra , Charing Cross Hospital Londra, Radyasyon Onkolojisi Bölümlerinde gözlemlerde bulundu.

Ulusal ve Uluslar arası dergilerde yayımlanmış birçok makale ve 5 adet kitabı bulunmaktadır. Mesleki açıdan uluslar arası ESTRO, ESMO, SIOP, ASCO gibi dernek üyelikleri yanı sıra Türk Onkoloji Grubu Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi), Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (Kurucu üye), AIDS Derneği ve Galatasaray Derneği üyelikleri bulunmaktadır.