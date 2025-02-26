Emevi Camisi’nin halıları tamamlandı

Haberin Devamı

Kent yöneticileri, halı sektörü temsilcileri, akademisyenler ve müftülük yetkililerinin de aralarında bulunduğu ekip, ilk olarak Suriye’ye giderek Emevi Camisi’nde inceleme yapmıştı. Emevi Camisi’nin zemini için bordo ve saf aralıkları sarı desenli halının üretimine başlandı. Organize sanayi bölgesindeki bir halı fabrikasında üretimi tamamlanan son halılar da dün TIR’lara yüklenerek Şam’a gönderildi. 5 bin 500 metrekare olan halı, Emevi Camisi’nde cuma günü kılınacak ilk teravih namazına yetiştirilmiş oldu.