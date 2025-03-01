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Emevi Camii’nin halıları serildi

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#Emevi Camii#Halı#Suriye
Emevi Camii’nin halıları serildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 07:00

2011 yılında iç savaşın başladığı Türkiye’nin güney komşusu Suriye’de, muhaliflerin geçen yıl 7 Aralık’ta başkent Şam’da kontrolü sağlamasının ardından Baas rejimi sona ermişti.

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Suriye’nin simgeleri arasında yer alan Şam’da bulunan Emevi Camii’nin yıpranan taban halılarının değiştirilmesi yönünde kamuoyunda oluşan talep üzerine, en çok makine halısı üretiminin yapıldığı Gaziantep’te çalışma başlatıldı. Kent yöneticileri, halı sektörü temsilcileri, akademisyenler ve müftülük yetkililerinin de aralarında bulunduğu ekip, ilk olarak Suriye’ye giderek Emevi Camii’nde inceleme yaptı ve Suriyeli yerel yönetici ve kanaat önderlerinden fikirler aldı. Suriye’de ölçüm, renk ve dokuya ilişkin mutabakatın ardından Emevi Camii’nin zemini için bordo ve saf aralıkları sarı desenli halının üretimine başlandı. Bir ay süren çalışmaların ardından üretilen halılar, tamamlandıktan sonra Şam’a gönderildi.

İLK TERAVİH İÇİN YETİŞTİRİLDİ

Ramazan ayının ilk teravih namazında üzerinde ibadet edilmesi hedeflenen halıların son üretilen kısımları dün cami içerisine yerleştirildi. Halıların serilmesi için bir heyet, Şam’a gitti. Heyette İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, milletvekilleri ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yer aldı. Heyet, camide halıların serilmesi sürecine eşlik etti. Yeni halılarda ilk cuma namazı kılındı.    

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#Emevi Camii#Halı#Suriye

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