Emevi Camii’nin 5 bin 500 metrekarelik özel üretim halıları Türkiye'den

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2011 yılında iç savaşı başladığı Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de, muhaliflerin geçen yıl 7 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlanmasının ardından Baas rejimi sona erdi. Ülkede yeni yönetim oluşturulurken, zorunlu göç etmek zorunda kalan birçok insan da yıllar sonra evlerine dönmeye başladı.

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Suriye'nin simgeleri arasında yer alan Şam'da bulunan Emevi Camii'nin yıpranan taban halılarının değiştirilmesi yönünde kamuoyunda oluşan talep üzerine, en çok makine halısı üretiminin yapıldığı Gaziantep 'te çalışma başlatıldı. Kent yöneticileri, halı sektörü temsilcileri, akademisyenler ve müftülük yetkililerinin de aralarında bulunduğu ekip, ilk olarak Suriye'ye giderek Emevi Camii'nde inceleme yaptı ve Suriyeli yerel yönetici ve kanaat önderlerinden fikirler aldı.

Suriye'de ölçüm, renk ve dokuya ilişkin mutabakatın ardından Emevi Camii'nin zemini için bordo ve saf aralıkları sarı desenli halının üretimine başlandı. Bir ay süren çalışmaların ardından üretilen halılar, TIR'larla Şam’a gönderilerek caminin tabanına serilmeye başlandı.

Organize sanayi bölgesindeki bir halı fabrikasında üretimi tamamlanan son halılar ise bugün TIR'lara yüklenerek Şam'a uğurlandı. Son bir aydır 24 saat esasına göre yapılan çalışma ile tamamlanan 5 bin 500 metrekare halı, Emevi Camii'nde cuma günü kılınacak ilk teravih namazına yetiştirilmiş oldu.