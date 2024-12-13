Emevi Camii'nde tarihi anlar: Türk bayrağını öpüp Erdoğan'a teşekkür ettiler... Özgür Suriye halkı Esad'ın devrilmesinden sonra ilk cuma namazını kıldı

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Suriye’de bugün tarihi anlara tanıklık ediliyor. 61 yıllık Baas Rejimi’nin devrilmesinin ardından, özgürleşen şehirlerde cuma namazı heyecanı yaşandı.

CAMİLERE AKIN ETTİLER

Şam, Halep, Münbiç, Hama, Humus, Tel Rıfat ve İdlib gibi bölgelerde yaşayan Suriyeli Müslümanlar, baskı olmadan cuma namazını kılmak için camilere akın etti.

Ülkenin dört bir yanından Şam'a akın eden Suriye halkı, tarihi Emevi Camii'nde cuma namazı kıldı.

EMEVİ CAMİİ'NDE TÜRK BAYRAĞINI ÖPTÜLER

Emevi Camii'nde gelişmeleri aktaran TRT Haber Muhabiri, "Emevi Camii tarihi anlara şahitlik ettik. Özgür Suriye'de binlerce kişi cuma namazını kıldı. Emevi Camii'nde Türk bayrağı kaldırılıyor." dedi. Ekranlara gelen görüntülerde ise Suriyeli bir kişinin Türk bayrağını öptüğü görüldü.

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"ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ, YAŞASIN TÜRKİYE"

Emevi Camii'nde TRT mikrofununa konuşan Suriyeli bir vatandaş, "Çok mutluyuz. Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Yaşasın Türkiye. 4 yıl Türkiye'de kaldım, bugün buraya geldim. Erdoğan'ı çok seviyoruz, Allah onu korusun." şeklinde konuştu.

Suriye'deki yeni yönetimin geçici başbakanı Muhammed el Beşir, Emevi Camii'nde konuşma yaptı. Avlunun 7 bin metrekarelik alanı tamamen dolu.

Öte yandan Halep, Münbiç, Hama, Humus, Tel Rıfat ve İdlib gibi bölgelerde yaşayan Suriyeli Müslümanlar, baskı olmadan cuma namazını kılmak için camilere akın etti.





NAMAZ ÇIKIŞINDA COŞKULU KUTLAMA

Emevii Camii önünden gelişmeleri aktaran CNN TÜRK Muhabiri Serdar Er, şu ifadeleri paylaştı:

Emevi Camii'nde cuma namazı kılındı ve namaz çıkışında büyük coşku var. Cemaat burada zafer şarkıları çalarak oynuyor. Sadece bir grup değil camii içinde çıkanlar da bu kalabalığa eşlik ediyor.

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Suriye özgürlüğüne atfen yazılan şarkılar Şam sokaklarında, her yerde hep bir ağızdan söyleniyor. Birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Çeşitli illerde yaşayanlar Esad rejiminin son bulmasından dolayı Cuma namazını Emevi Camii'nde kılmak istedi. Camiler dolup taştı. HTŞ lideri de ilk gün şükür namazı kılmıştı burada.

HTŞ LİDERİ KUTLAMALARA DAVET ETTİ



Suriye'deki Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şara (Ebu Muhammed el-Culani), 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden dolayı halkı tebrik ederek, kutlamalar için Suriyelileri meydanlara çağırdı.

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Suriye Haber Ajansı (SANA), Şara'nın videolu mesajını yayımladı.

Şara, mesajında, "Suriye devrimin zaferle taçlanmasından dolayı büyük Suriye halkını tebrik ederim. Halkı sevinçlerini göstermeleri için meydanlara davet ediyorum." dedi.

Kutlamalar sırasında ateşli silahların kullanılmaması uyarısında bulunan Şara, "Hep birlikte bu ülkeyi yeniden inşa edelim. Daha önce de dediğimiz gibi, Allah'ın izniyle başaracağız." diye konuştu.

8 Aralık'ta Baas rejiminin devrilmesinin ardından bugün ülke genelinde büyük kutlamaların yapılması bekleniyor.

61 YILLIK BAAS REJİMİ DEVRİLDİ

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

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Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle Baas rejimi, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esad başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.