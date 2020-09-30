Emet’te cadde ve sokaklarda gezerek sigara içmek yasaklandı, bir köy karantinada

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında toplandı. Kurul, son günlerde artan koronavirüs vakalarının ardından Eseler köyünde karantina uygulanmasına karar verdi. Yaklaşık 200 nüfusu olan Eseler köyü 14 günlüğüne karantinaya alınarak jandarma ekiplerince giriş-çıkışlara kapatıldı. Köy sakinlerinin tüm ihtiyaçlarının Emet Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı öğrenildi.

GEZEREK SİGARA İÇİLMESİNE YASAK GELDİ

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca koronavirüsün bulaşımını engellemek amacıyla bir dizi tedbirler alındığını açıkladı. Kararda, 65 yaş ve üstü vatandaşların Hükümet caddesi, Kaynarca Caddesi, Gezne Caddesi, Kasap Pınarı, Ali Uçar Sokak, Yukarı Pazar Yeri, Küçük Çarşı Sokak, Çarşı Camii civarı, Porsuk Ahmet Caddesi ve Balık Pazarı güzergahlarında 12.00 ile 19.00 saatleri arasında dolaşmaları kısıtlandı. Belirtilen cadde ve sokaklarda vatandaşların gezerek sigara içmeleri de yasaklandı.