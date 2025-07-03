Emeritus Profesör Skarlatos tam 63 yıldır Boğaziçi’nde

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Emeritus Prof. Dr. Yani Skarlatos, 1962 yılında Amerikan Robert Lisesi’nde lise eğitimine başladı. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi’nin bulunduğu güney kampusta o dönem Amerikan Robert Lisesi bulunuyordu. İstanbul’da doğup büyüyen, annesi ev hanımı, babası terzi olan Skarlatos, Robert Kolej’in Boğaziçi Üniversitesi’ne dönüştürülmesinin ardından aynı yerde eğitim çalışmalarına devam ediyor. ‘Boğaziçi’nin yaşayan tarihi’ olarak anılan Prof. Dr. Skarlatos, ikinci evi sayılan üniversitenin dönüşümünü ve eğitim yolcuğunu şöyle anlattı:

15 YAŞINDA ADIM ATTI

“1947 yılında İstanbul’da doğdum. İlk ve ortaokul eğitimimi Rum okulunda tamamladım. Ortaokulu 1962 yılında bitirdim ve lise için Amerikan Robert Lisesi’nin yani bugünkü Boğaziçi Üniversitesi’nin yolunu tuttuk. İşte bu tarihten beri Boğaziçi Üniversitesi’nin güney kampusundayım. Liseden mezun olunca da Robert Kolej’in yüksekokuluna devam ettim. Yüksekokulda elektrik mühendisliği alanında eğitim aldım. 1970 yılında Amerika’da Yale Üniversitesi’nde doktoraya başladım. Burada da elektrik mühendisliği üzerine dersler görmeye devam ettim. Eğitimim bittikten sonra tesadüfen Boğaziçi Üniversitesi’nin fizik bölümünde öğretim üyesi olan bir hocamızla karşılaştım. ‘Üniversiteye akademisyen olarak gelsene’ dedi. Lise ve yüksekokul eğitimimi aldığım Robert Kolej, 1971 yılında Boğaziçi Üniversitesi olmuş. 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde ders vermeye başladım. 2014 yılında emekli oldum. Ancak severek çalışmaya devam ediyorum.”

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EMERİTUS NE DEMEK

- Emeritus profesör unvanı, emeklilik yaşına gelen ancak bilgi ve birikimini paylaşmak üzere üniversitedeki konumunu koruyan akademisyenlere veriliyor. Böylelikle, kıdemli bir profesörün ders yükü ile kısıtlanmaksızın, akademik yaşamını üniversitede sürdürmesi, genç akademisyenler ve öğrencilerle birlikte olması, onlara bilgi ve deneyimlerini aktarması sağlanıyor.