Emeritus profesör nedir?
Emeritus profesör, emeklilik yaşına gelen ancak bilgi ve birikimini paylaşmak üzere üniversitedeki konumunu koruyan akademisyenleri tabir etmektedir. Ders yükünü sırtlamak yerine diğer akademisyenlere fikir hocalığı yapmak üzere bulunan emeritus profesörler, ülkemizde de pek çok üniversitede görev almaktadır.
Emeritus Profesörlük unvanı, emeklilik yaşına gelmiş ancak bilgisi, birikimi, uluslararası saygınlığı ve ilişkileriyle daha çok uzun yıllar hem akademisyen, hem de öğrencilere yol göstermesi bir kazanım olacak hocalarımıza tevdi edilen bir statüdür. Böylelikle, kıdemli bir profesörün ders yükü ile kısıtlanmaksızın, akademik yaşamlarını üniversitede sürdürmeleri, genç akademisyenler ve öğrencilerle daima birlikte olmaları, ofislerini muhafaza etmeleri, birikimleriyle üniversitenin gelişimine ışık tutmayı sürdürmeleri hedeflenmiştir.
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