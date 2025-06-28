Emel’in ailesinden cinayet iddiası... 3. kattan düşmüştü

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Emel Akbaş Bayhan’ın evinin yatak odası penceresinden düştüğü anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis, Emel Akbaş Bayhan’ın eşi M.Ş.B.’yi gözaltına aldı. M.Ş.B., emniyetteki ifadesinde eşi ile aralarında bazı sorunlar olduğunu ve olay günü de tartışma yaşadıklarını belirterek, eşinin intihar ettiğini söyledi. M.Ş.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

‘ÇOCUĞUNU ALDIRMAK İSTEDİ’

Ailenin avukatı İsmet Tiryaki, Emel Akbaş Bayhan’ın ölümünde bazı şüpheler olduğunu ifade etti. Tiryaki, Emel Akbaş Bayhan’ın daha önce eşi tarafından darp ve tehdit edildiğine dair adli ve idari makamlara müracaatları olduğunu söyledi. Emel Akbaş Bayhan’ın annesi Muazzez Akbaş, kızının hamile olduğunu öğrendikten sonra çocuğu aldırmak istediğini, eşinin bunun için imza vermediğini ve bu sebeple sorunlar yaşadıklarını söyledi. Daha detaylı soruşturma istediklerini kaydeden Muazzez Akbaş, “Kızım intihar etmedi. Kızım kocasıyla hep tartışıyordu. Kocası sürekli kumar oynuyordu. Eve bir şey getirmezdi. Evleneli daha sene olmadı. Defalarca dövüş kavga oldu. Benim kızım inançlı ve asla intihar ettiğini düşünmüyorum. İntihar etmez. Tutuklanmasını istiyorum” diye konuştu.

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Emel Akbaş Bayhan’ın kardeşi Ömer Akbaş da ablasının eşi ile sürekli tartışma halinde olduğunu belirtti.