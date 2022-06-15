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Emel’i katletti

#İSTANBUL#Gaziosmanpaşa#Emel Evbakan
Emel’i katletti

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Osman Yılmaz, 2 aydır birlikte olduğu Emel Evbakan’ı (40) kendisinden ayrılmak isteyince bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti.

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da Osman Yılmaz, 2 aydır birlikte olduğu Emel Evbakan’ı (40) kendisinden ayrılmak isteyince bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti. Geçen pazartesi akşamı Emel Evbakan’ın arkadaşı kendisine ulaşamayınca eve geldi. İçeri girdiğinde Emel Evbakan’ı bıçaklanarak öldürülmüş halde bulan arkadaşı, “Beni aradı. Osman’dan ayrılmak istediğini söyledi. Daha sonra telefon kapandı, bir daha da ulaşamadım” dedi.

Bu ifade üzerine araştırma yapan polis, Osman Yılmaz’ın çok sayıda uyuşturucu ilaç içerek yaşamına son verdiğini  belirledi.  Osman Yılmaz’ın ailesine bıraktığı notta “Sizlere layık olamadım, şeytana uydum. Yüzünüze bakmaya utanıyorum” yazdığı belirlendi. 

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#İSTANBUL#Gaziosmanpaşa#Emel Evbakan

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