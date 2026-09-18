Emel Sayın’dan KADES çağrısı

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İL Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 1998 yılında ‘Devlet Sanatçısı’ unvanı verilen ses sanatçısı ve sinema oyuncusu Emel Sayın’ı evinde ziyaret etti. Ziyarette Sayın’a, kadınların acil durumlarda güvenlik güçlerinden yardım talep edebilmesini sağlayan KADES uygulaması hakkında bilgi verildi. Ekipler tarafından KADES’in kullanım amacı, uygulamadan acil yardım talebinde bulunma ve uygulamanın şiddet olaylarına maruz kalabilecek kadınlara sağladığı kolaylıklar anlatıldı. Emel Sayın da kadınlara seslenerek, “Jandarma varsa güvendeyim. Jandarma varsa güvendesiniz, KADES ile yardım bir dokunuş kadar yakın” diyerek uygulamayı kullanma çağrısında bulundu.