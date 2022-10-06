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Emektar kan toplama otobüsü patilerin emrinde

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#Sokak Hayvanları#Üsküdar Belediyesi#Veteriner
Emektar kan toplama otobüsü patilerin emrinde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 07:00

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi (eski GATA), İstanbul’da yıllarca kan toplama aracı olarak kullanılan, koronavirüs salgınında ise gezici aşılama aracı olan emektar otobüsünü sokak hayvanlarına ücretsiz tedavi için Üsküdar Belediyesi’ne bağışladı.

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ARTIK VETBÜS OLDU

Kan alma ünitesinden yoğun bakım hizmetine kadar tam donanımlı hale getirilen ve Vetbüs adı verilen otobüs, törenle hizmete girdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Vetbüs’ün sadece İstanbul’da değil olası bir afet durumunda Türkiye’nin dört bir yanında yardıma koşacağını belirterek, “Tam teşekküllü bir hayvan hastanesine çevrilen otobüs olası afetlerde hayvanların yardımına koşacak. Bu güzel hediyeyi minik dostlarımıza veren Sultan Abdülhamid Han Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Osman Odabaşı’na teşekkür ediyorum” dedi. Başhekim Prof. Dr. Ali Osman Odabaşı da fikrin Türkmen’den geldiğini belirterek “Bu fikre çok sevindik ve otobüsü bağışladık” dedi.

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#Sokak Hayvanları#Üsküdar Belediyesi#Veteriner

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