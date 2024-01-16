Emekliye zam bugün kabinede

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Memur ve memur emeklisinin yüzde 49.25’lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının 37.57’de kalması kamuoyunda beklentilere yol açtı. Beklentiler üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı. Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Kabine’deki değerlendirmelerin ardından çalışma kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis’e sevkedilecek.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yurtiçi ve sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da toplantıda ele alınacak. Terör saldırısının ardından İstanbul’da düzenlenen güvenlik zirvesi sonuçlarının Kabine üyeleri ile paylaşılması bekleniyor. İsrail’in Gazze’ye saldırıları ve Kızıldeniz’de yaşanan gerilim ile ekonomik gelişmeler de toplantının diğer önemli konuları arasında. Bakan Şimşek enflasyonla mücadelede gelinen noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktaracak.

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DEPREM KONUTLARI VE YENİ MÜFREDAT

Bu ay teslim edilmesi öngörülen yaklaşık 50 bin deprem konutu hakkında da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kabine üyelerini bilgilendirecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise müfredatta yapılması planlanan değişikle ilgili sunum yapacak. Müfredat değişikliğinin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulması planlanıyor.