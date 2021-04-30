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Bülent SARIOĞLU / ANKARA
Haber Giriş: 30.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Emekliye ikramiye zammı Meclis’ten geçti

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Emekliye ikramiye zammı Meclis’ten geçti

Emeklilerin iki dini bayramda aldıkları ikramiye tutarını 1000 liradan 1100 liraya çıkaran yasa Meclis’ten geçti. İkramiyelerdeki artış, Genel Kurul’da vergi yasasıyla ilgili değişikliğe eklendi.

AK Parti’li vekillerce verilen ve Genel Kurul’da kabul edilen yeni düzenlemeyle, Sosyal Güvenlik Yasası’nın ek maddesinde yer alan 1000 liralık ikramiye miktarı 1100 lira oldu. Geçtiğimiz gün gerçekleşen AK Parti MKYK sonrasında gazetecilere zam kararını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 1100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis’e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştireceğiz” demişti. Meclis’te ayrıca ibraz süresi kapanma dönemine rastlayan çek ve senetlerin işleme alınma tarihleri de ertelendi.

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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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