Emekliye ikramiye zammı Meclis’ten geçti

AK Parti’li vekillerce verilen ve Genel Kurul’da kabul edilen yeni düzenlemeyle, Sosyal Güvenlik Yasası’nın ek maddesinde yer alan 1000 liralık ikramiye miktarı 1100 lira oldu. Geçtiğimiz gün gerçekleşen AK Parti MKYK sonrasında gazetecilere zam kararını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 1100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis’e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştireceğiz” demişti. Meclis’te ayrıca ibraz süresi kapanma dönemine rastlayan çek ve senetlerin işleme alınma tarihleri de ertelendi.

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