Emekliye dolandırıcı çelmesi

İstanbul Bağcılar’da yaşayan 56 yaşındaki emekli L.T.’nin 2 Ağustos’ta telefonu çaldı. Telefonu açtığında karşısındaki ses, polis olduğunu belirterek kimliğinin ve banka hesaplarının terör örgütü tarafından kullanıldığını, operasyon bitene kadar evdeki ve bankadaki paralarına geçici süre el koyacaklarını söyledi. L.T., korku ve paniğe kapıldı. Söylenenleri harfiyen yapan L.T., telefondaki kişiyle buluşarak banka ve evdeki 80 bin lirayı verdi. L.T., yaşadıklarını bir yakınına anlattı. Yakını, polisin telefonda para istemeyeceğini, dolandırılmış olabileceğini söyleyince soluğu polis merkezinde aldı. Aynı gün benzer bir yöntemle 20 yaşındaki A.Ş. de Beylikdüzü’nde 26 bin lirasını kaptırdı.

12 SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Bunun üzerine polis ekipleri araştırma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, L.T.’nin dolandırıcıya paraları verdiği görüntülere ulaştı. Görüntülerden yola çıkan ekipler, 6’sı dolandırıcılıktan 12 suç kaydı olan Seçkin B.’yi yakaladı.

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