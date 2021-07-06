'Emekliye 2 bin TL ikramiye verin'

EMEKLİYİ ENFLASYONA EZDİRMEYİN: “Zam yağmuru, temmuz ayına kaydırılarak, 11 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin, yılın ikinci yarısında verilecek aylık zammı törpülendi. Her bir memurun aylık 70 lirasını, her bir memur emeklisinin de aylık 49 lirasını kestiler. Şahlanan ekonomi değil enflasyon oldu.

Bayram geliyor. Küçükbaş kurbanlık 1500 TL, büyükbaş payı 2 bin TL olmuş. Emekli bayram ikramiyesini bekliyor. Bu sefer emekliyi enflasyona ezdirmeyin. 2 bin TL verin de emekli de kurban kessin, aileleriyle bayramda bir kap et yemeği yesin.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’YLE UĞRAŞMAYIN: Zam zulmüne sessiz kalamayız. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki zulmü de görmezden gelmeyiz. Biber gazıyla, plastik mermilerle, coplarla gençleri yıldırmaya çalıştılar. Şimdi o kayyum rektör, üniversitenin 15-20 yıllık hocalarını kampüse almıyor. Dağdan gelip bağdakini kovmaya kalkıyor. Bilimle, bilim insanlarıyla ve gençlerle kavga eden bir yönetimin sonu hüsrandır. Artık gençlerle, Boğaziçi Üniversitesi’yle uğraşmayın.

UÇAK BİLETİNİ BİLE ÖDETTİ: Çiftlik Bank tezgâhının mucidi, binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk, yurtdışında paralar suyunu çekince, Türkiye’ye döndü. Dönerken de, Brezilya’dan Türkiye’ye uçak biletini bile, Türk vergi mükelleflerine ödetti. Umarız en azından uçak parasını devlet kendisinden geri alabilir. Kara para aklama suçundan hem ABD’de, hem de Türkiye’de yargılanan Sezgin Baran Korkmaz, ‘Beni Türk hâkimlerine emanet edin’ diyor. Nasıl demesin? Amerika’da 225 yılla yargılanan bu şahıs Türkiye’de aynı suçtan en fazla 7.5 yılla yargılanıyor.

AYM KARARLARININ GEREĞİ YERİNE GETİRİLMELİ: (HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu AYM’nin hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmemesi) Anayasamız, hukuk ne emrediyorsa o yapılmalıdır. Her zaman bunu söyledik, söylemeye devam ediyoruz. AYM kararlarının gereği bir an evvel yerine getirilmelidir. Yoksa hukuk devleti olmaktan çıkıyoruz.”

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