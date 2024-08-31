Emeklilik sistemi değişecek mi? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı

Haberin Devamı

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Emeklilikte yaş veya çalışma gün sayısı değişecek mi? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güler'in açıklamaları şöyle:

Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Dünyada 3-4 çalışana karşılık bir emeklinin, Türkiye'de ise 2 çalışana karşı bir emekli var.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YENİ BİR DÜZENLEMEYE GİDİLMELİ Mİ?

Avrupa'nın çok gelişmiş ülkelerinde bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'li, 50'li yaşlarda bir emekliye rastlayamazsınız. Oradaki emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir.

ÇALIŞMA VAR MI?

Tabi bakanlığımızın bu konuda çalışmaları vardır. Ama şu anda bir yasal düzenleme açısından elimizde böyle bir metin yok. Bunu ilerleyen zaman dilimi içerisinde daha geniş çerçevede çalışmak lazım.

Haberin Devamı

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 45'İN ALTINA İNDİRİLECEK Mİ?

Güler "Mevcut çalışma hayatımız içerisinde gerek haftalık çalışma gününde, gerekse de haftalık çalışma saatleriyle ilgili, yani düşürülmesiyle ilgili herhangi bir düzenlememiz yok. Herhangi bir hayata geçecek çalışma şu anda bulunmuyor" dedi.

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ İHTİYACINA DİKKAT ÇEKİLİYOR. SİZ NASIL YORUMLADINIZ?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin konu ile ilgili TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Zengin "Yeni bir düzenleme olma ihtimalini zayıf bir ihtimal olarak görüyorum. Burada AK Parti Grup Başkanı Sayın Abdullah Güler'in aslında ifade ettiği açıklamalarında da var. Buna dair herhangi bir yasal düzenleme ya da bir taslak yok. Ancak sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından zaten hem Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem hükümet elbette çalışma yapar. Zira bu mesele ülkemizde yaşayan 85 milyon vatandaşımızı aynı zamanda ülkemiz dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da ilgilendiriyor. Sosyal güvenlik sistemi vatandaşlarımızın ilaç giderlerini, tedavi giderlerini, hastane giderlerini, emeklilik maaşlarını veren bir kurum. Dolayısıyla ülkemizde yaşayan bütün vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Biliyorsunuz Türkiye'de ortalama yaşam süresi artıyor. İnsanların yaşlılık dönemindeki gerek sağlık hizmetlerine gerekse ekonomik olarak emekli maaşlarına büyük ihtiyaçları oluyor. Dolayısıyla burada da bu hizmetlerin niteliğinin nasıl arttırılacağına dair de kafa yoruluyor" dedi.