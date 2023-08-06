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Emeklilik dilekçesini veren Ebru öğretmenden 20 gündür haber yok

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#İzmir#Çeşme#Ebru Selçuk
Emeklilik dilekçesini veren Ebru öğretmenden 20 gündür haber yok
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 14:35

İzmir'in Çeşme ilçesinde emeklilik dilekçesini verdikten bir süre sonra kaybolan sınıf öğretmeni Ebru Selçuk'tan (48), 20 gündür haber alınamıyor. En son otomobili ile Alaçatı gişelerinden geçtiği belirlenen öğretmenin babası Aydın Selçuk, kızının hayatından endişe ettiğini belirtip, yardım istedi.

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Çeşme ilçesine bağlı Çiftlikköy'de oturan, bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen ve 15 Haziran'da emeklilik dilekçesi verdiği belirtilen sınıf öğretmen Ebru Selçuk, 17 Temmuz'da evden çıkıp, bir daha geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan babası Aydın Selçuk, polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar sonrası ekipler, çalışma başlattı. Selçuk'un en son 35 NDE 92 plakalı otomobili ile İzmir- Çeşme Otoyolu'nda Alaçatı gişelerinden geçtiği tespit edildi. Otomobilin ise daha sonra Adnan Menderes Havalimanı'na park edildiği anlaşıldı. Otomobil için ayrıca 18 kez park cezası kesildiği de öğrenildi.

Emeklilik dilekçesini veren Ebru öğretmenden 20 gündür haber yok

'PERİŞAN HALDEYİZ'

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Kızının hayatından endişe ettiklerini söyleyen Aydın Selçuk, "Kızım bir süredir dengesiz davranışlarda bulunuyordu. Dünya lideri olduğunu, özel uçağı olduğunu söylemeye başlamıştı. Belirli aralıklarla tatile gideceğini söylüyordu. Kendisinden tam 20 gündür haber alamıyorum. En son İzmir-Alaçatı gişelerde otomobiliyle görülmüş. Daha sonra Adnan Menderes Havalimanı'nda park halindeki otomobile 18 kez park cezası uygulandığını öğrendik. Her yerde olabilir, pasaportu var; yurt dışına da çıkmış olabilir. Kaybolduğu günden bu yana perişan haldeyiz. Bu süreçte çok yıprandık. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz. Gören ya da yerini bilen varsa, lütfen en yakın güvenlik güçlerine bildirsin" dedi. 

Emeklilik dilekçesini veren Ebru öğretmenden 20 gündür haber yok

 

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#İzmir#Çeşme#Ebru Selçuk

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