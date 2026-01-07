×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emekliliği reddedilince SGK avukatını öldürdü!

Güncelleme Tarihi:

#Emeklilik#Sgk#Avukat
Emekliliği reddedilince SGK avukatını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2026 12:50

Yalova SGK İL Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat, kurumdaki odasında emekliliği reddedilen H.H. tarafından tabancayla vuruldu. H.H. polise teslim olurken, Avukat Zekeriya Polat, yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Haberin Devamı

Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Emeklilik şartları oluşmadığı için H.H.’nin başvurusu SGK tarafından reddedildi. Kuruma açtığı davayı da kaybeden H.H.’ye, kurum tarafından 40 bin TL vekalet ücreti dosya masrafı olarak tebliğ edildi. H.H., tebligat eline ulaşınca iddiaya göre kurum avukatı Zekeriya Polat’la görüşmek üzere, İl Müdürlüğü binasına geldi.

Emekliliği reddedilince SGK avukatını öldürdü

Avukatın odasında taraflar arasında tartışma çıktı. H.H. yanındaki tabancayla Avukat Zekeriya Polat’a ateş açtı. Polat, vücudunda isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, tabancasını yere bırakan H.H., çağırılan polislere teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, Zekeriya Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. 

Haberin Devamı

Emekliliği reddedilince SGK avukatını öldürdü

Katil zanlısı H.H.

HAYATINI KAYBETTİ

Yalova SGK İL Müdürlüğü'ndeki odasında, emekliliği reddedilen H.H. tarafından tabancayla vurulan Avukat Zekeriya Polat, yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polat'ın 2 yaşında bir çocuğu olduğu ve engelli kadrosunda görev yaptığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Emekliliği reddedilince SGK avukatını öldürdü

'SGK AİLEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN' 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK Yalova İl Müdürlüğü'nde yaşanan saldırıya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde kıymetli çalışma arkadaşımız, Kurum Avukatımız Zekeriya Polat’ı alçak bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz. Kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. SGK ailemizin başı sağ olsun" dedi.  

Gözden KaçmasınArdahanlı vatandaş gelen doğal gaz faturası ile şok olduArdahanlı vatandaş gelen doğal gaz faturası ile şok oldu!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Emeklilik#Sgk#Avukat

BAKMADAN GEÇME!