Emeklilerin maaşına da iyileştirme

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda özetle şunları söyledi:

“Kabinemizin göreve başlamasından bu yana geçen bir aylık sürede milletimizle pek çok müjdeyi paylaştık. Asgari ücretlilerimizi sevindiren artıştan sonra 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte memur maaş düzenlemesini Meclisimizin takdirine sunduk. Söz verdiğimiz üzere en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Kamu görevlilerinin yıllık ücretlerinde enflasyon farkı dahil ilave olarak seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapıyoruz. Ortalama memur maaşını 25 bin 15 liraya çıkarıyoruz. Emeklilerimizin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz.

YERİNE GETİRDİK

Ülkemizin 5 ay önce yaşadığı deprem gerçeğine rağmen ne söz vermişsek, hepsini tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. EYT meselesini çözüme kavuşturduk. 2 milyon 250 bin vatandaşımızın taleplerini karşılamış olduk. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükseltmek suretiyle hassasiyetimizi ortaya koyduk. Malumunuz dün (önceki gün) enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları da belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim.

Haberin Devamı

AÇIKLAMA YAPACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalarına başladılar. Önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını, gelirini ve huzurunu artırma mücadelemizi hız kesmeden devam ettireceğiz.

31 MART HEDEFİ

Mahalli idareler seçimlerine daha fazla asılmamız gerekiyor. Muhalefetin yönettiği illerin belediye başkanları koltuk kavgasından başlarını kaldıramıyor. İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde bu kötü gidişe dur diyeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti Teşkilatı’yla bir araya gelirken, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

TORBA YASAYI GÖRÜŞTÜ

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanları toplantısının ardından Meclis grup yönetimiyle de bir toplantı yaptı. Genel Merkez’de yapılan toplantının ana gündem maddesinin yaklaşık 17 maddelik torba kanun teklifi olduğu öğrenildi. Emekli aylıklarına refah payı ile ilgili düzenlemenin de gündeme geldiği toplantıda, Erdoğan’ın düzenlemenin Meclis tatile girmeden, 15 Temmuz’dan önce yasalaşması için talimat verdiği öğrenildi. Bunların yanı sıra, torba yasada olması planlanan COVID izinleriyle ilgili kurmayların, “COVID dediğimiz gerekçeyi artık bizim düzeltmemiz lazım. COVID iznini kalıcı bir madde olarak düzenlememiz gerekiyor” dediği öğrenildi. Ayrıca kirada yüzde 25 zam sınırının uzatılmasına ilişkin düzenleme de torba yasada yer alacak.

Haberin Devamı

SEÇİM ANALİZİ: NEGATİF AYRIŞMANIN FARKINDAYIZ

- Cumhurbaşkanı, seçim sonuçlarının detaylı olarak analiz edildiğini belirterek şöyle devam etti:

“Geleceğe dair hedefi olan her siyasi parti sandık sonuçlarını çok iyi okur, analiz eder. Tartışmasız zaferimize rağmen, önceki seçimlere kıyasla partimizin oylarında görülen negatif ayrışmanın farkındayız. Tüm şehirlerimizde milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı oy oranları arasında ortaya çıkan uyumsuzluğu görmezden gelmiyoruz. Tüm bu sıkıntıların kaynağını il il, sandık sandık inceliyoruz. İstişarelerimizi tamamlayıp, doğru teşhis koyduktan sonra hangi alanlarda sorunumuz varsa süratle müdahale edeceğiz. Nerede hatamız olmuşsa hiçbir komplekse kapılmadan kabullenecek ve düzeltmenin yollarını arayacağız.

Haberin Devamı

BÜYÜK KONGRE EKİMDE

Kadrolarımızı takdir ettiğimiz yeni yüzlerle güçlendirmemiz gerekiyorsa inşallah büyük bir titizlikle bunu gerçekleştireceğiz. Ekim ayında yapmayı planladığımız büyük kongrede bu anlayışla hazırlanıyoruz. Kongremiz bize 31 Mart 2024’te yapılacak seçimler için ihtiyacımız olan sinerjiyi de sağlayacak.”

KILIÇDAROĞLU’NA: SEÇMENİNDEN ÖZÜR DİLEMEDİ

- Erdoğan, CHP’deki değişim tartışmalarına ilişkin şunları söyledi: “Dün baba-oğul videosu çekenlerin bugün gırtlak gırtlağa gelmesinin bizim açımızdan hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Değişim adı altında yürütülen kayıkçı kavgalarıyla bizim işimiz olmaz. Bugün ‘değişim’ diye Bolu’dan Ankara’ya yürüyenler ve ona her türlü hakareti yapanlar, dün Genel Başkanınız Ankara’dan İstanbul’a yürüyordu, o zaman yollar yürümekle aşınıyor muydu? Şimdi ne oldu? ‘Yollar yürümekle aşınmaz’ demeye başladılar.

Haberin Devamı

MUHALEFETİN KARNESİ

Zaten muhalefetin son 1 aylık karnesine baktığımızda bu tespitlerimizin ne kadar haklı olduğu anlaşılıyor. Milletin sandıkta verdiği net mesaja rağmen CHP Genel Başkanı bebek katillerini öven gazeteci kılıklı terör sevicilere sahip çıkmayı sürdürüyor. Gezi olaylarının organizatörlerinin avukatlığını yapmaya devam ediyor. Partisinin grup toplantılarında zehir saçan diliyle önüne gelene saldırıyor, hakaret ediyor, iftira atıyor. Bu zatın 11. seçim yenilgisini aldığı 14 Mayıs’ın üzerinden tam 53 gün, 12. seçim hezimetini yaşadığı 28 Mayıs’ın üzerinden ise 39 gün geçti ama bu zat destekleri karşılığında Kandil ve Pensilvanya’ya hangi sözleri verdiğini hâlâ açıklamadı. 13 yıla sığdırdığı 12 seçim bozgununa rağmen ne milletten ne de kendi seçmeninden bir kez olsun özür dilemedi.”

JAPONYA’DAN TEBRİK TELEFONU

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Japonya Başbakanı Fumio Kishida’ya teşekkür etti. Türkiye ile Japonya stratejik ortaklığının bu yıl onuncu yıldönümü gelecek sene ise diplomatik ilişkilerin tesisinin 100’üncü yılının kutlanacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili işbirliğini ekonomi, enerji, tarım, eğitim, savunma, afet yönetimi, bilim ve teknoloji gibi geniş bir yelpazede ilerletmek istediğini vurguladı. Kahramanmaraş depremleri karşısında Japonya tarafından sergilenen destek ve dayanışmanın devam etmesi gerektiğini belirten Erdoğan, Japonya’nın Türkiye’nin terörle mücadelesine daha somut katkılar vereceğine inandığını söyledi.

Fumio Kishida

VUCİC’LE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile de telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye - Sırbistan ilişkilerinin iki liderin gayretiyle tarihinin en üst seviyesine ulaştığını vurguladı.

Aleksandar Vucic

BAŞBAĞLAR ŞEHİTLERİ

- Erdoğan “Dün şehadetlerinin 30. yılını geride bıraktığımız Başbağlar şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Başbağlar Katliamı tarihimizin en vahşi terör eylemlerinden biridir. Akşam namazını kılmak için camiye giden kardeşlerimiz PKK’lı kalleşler tarafından köy meydanına toplanmış, ardından kurşuna dizilmiştir. Caniler bununla kalmamış, camiyi, okulu ve köydeki evlerin tamamını ateşe vermiş, toplam 33 insanımızı alçakça şehit etmişlerdir. Terör belasını yok edene kadar sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemiz devam edecek” dedi.