Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Sergi Salonu’nda ‘Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı’da salonu dolduran emeklilere hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:



“16 milyonu aşkın emeklimizi temsilen burada bulunan siz kardeşlerimiz ülkemizin bugünkü noktalara ulaşmalarına büyük pay sahibisiniz. Kamuda, özel sektörde, tarımda, hayvancılıkta, ticarette hülasa görev aldığınız, sorumluluk üstlendiğiniz her alanda ülkemizin büyüme ve kalkınma sürecine önemli katkılar sundunuz.

YÜK OLARAK GÖRMÜYORUZ

Sizlere olan vefa borcumuzu layıkıyla ödemek için göreve geldiğimiz günden itibaren yoğun ve samimi bir gayret içindeyiz. 2002 yılında emeklilerimizin sayısı 6.5 milyondu. Bugün 16.6 milyon emeklimiz var. Yani son 22 yılda emekli ailemize 10 milyon yeni üye katıldı. Şunun bir defa daha bilinmesini isterim. Emeklilerimizi sosyal güvenlik sistemimiz için asla bir yük olarak görmedik, bugün de görmüyoruz.”





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BİR TAYYİP ERDOĞAN VARDI...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir araya geldiği emeklilerle dertleşmek, samimi bir hasbihal etmek arzusunda olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Her zaman söylüyorum, bugün tekrar ifade etmek istiyorum; yarın arkamızdan, ‘Bir Tayyip Erdoğan vardı, dürüst adamdı, ahlâklı adamdı, mert adamdı, vicdanlı merhametli adamdı, milletine ve memleketine çok sevdalı bir adamdı. Allah ondan razı olsun’ denilmesi bizim en büyük arzumuzdur, duamızdır, Rabbimizden en samimi niyazımızdır. Hani o meşhur şiirde Baki diyor ya, ‘Baki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş meğer’ tam olarak biz de gök kubbede hoş sedalar bırakmak istiyoruz. Mevla’dan bunu murat ediyoruz. Ne yapıyorsak bunun için yapıyoruz. Milletimizin kalpten söyleyeceği güzel sözlere layık olabilmek için yapıyoruz.

BUNUN ADI SİYASET KURNAZLIĞI

Biz devlet başkanı sıfatıyla devletin kurumuna olan borçlarını hatırlatınca beyefendiler rahatsız oluyorlar. Borcunuzu ödeyin demeyelim mi? Emeklinin, işçinin, esnafın, garip gurebanın hakkını savunmayalım mı? Biliyorsunuz son 2 yılda altın gibi değerli madenlerin fiyatları tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı. 2002 yılı Kasım’ında 320 dolar olan altının ons fiyatı 2002’de bin 680 dolara şimdi ise 2 bin 650 dolara çıktı. Yani tüm dünyada altın fiyatları yalnızca son 2 yılda yaklaşık 2 kat arttı. Altın fiyatlarında ani artışın Türkiye ekonomisiyle alakası yoktur. Dünyada en fazla ne yükseldiyse onun üzerinden hesaplama yapılmaz. Bunun adı siyaset değil kurnazlıktır, hainliktir. Bir diğer çarpıtma da asgari ücret ve en düşük emekli maaşıyla ilgilidir. Ülkeyi devraldığımızda en düşük emekli maaşı 66 liraydı, asgari ücret 184 liraydı. Bugün en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira, yani 370 dolar. Asgari ücretin dolar bazından karşılığı ise 590 dolar. Sayın Özel bu rakamları hiç ağzına almıyor. Kusura bakmasın ana muhalefetpartisi Genel Başkanı’nın fotoğrafın tamamını ortaya koymadan yaptığı her hesap çarpıtmadır, milleti açıkça kandırmaya çalışmaktır. Türkiye ve siyasetin limanı ahlâktır, tutarlılıktır, dürüstlüktür. Siyasetçi ya göründüğü gibi olacak ya da olduğu gibi görünecek.

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VAADİMİZİN ARKASINDAYIZ

Seçim meydanlarında başka göreve gelince çok başka davrananlardan siyasetçi olmaz. Bunlardan ülkeye hayır da gelmez. Ülkemizin bu siyasetçi profilinden, umut sömürüsünden eninde sonunda ama mutlaka kurtulacağına inanıyorum. Elbette her şey güllük gülistanlık demiyoruz. Emeklilerin yaşadığı sıkıntıların bir kardeşiniz olarak farkındayım. Fahiş fiyat artışlarının özellikle emeklilerimizi zorladığını çok iyi biliyorum. Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız, bu vaadimizin sonuna kadar arkasındayız. İnşallah önümüzdeki süreci bu hassasiyetle sürdüreceğiz. Enflasyonda düşüş eğilimi inşallah bundan sonra hızlanarak sürecek.”

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VAAT PANAYIRI DÜZENLEDİLER

Muhalefet seçim propagandasını emeklilerimizi hükümete karşı kışkırtmak üzere kurgulamıştır. Uçuk vaatler üzerinden kelimenin tam anlamlarıyla vaat panayırı düzenlediler. Kim ne veriyorsa beş fazlası mantığıyla Türk siyasetine popülizm hastalığını bulaştırdılar. Bundan ne yazık ki netice aldılar. Bugün konsere harcadıkları para emeklilerden daha fazla. SGK’ya olan prim borçlarını dahi ödemiyorlar. Bunu da matah bir şeymiş gibi övünerek anlatıyorlar. Kaynağı karanlık paralarla, kule dikmeye gelince paraları var. Şişirilmiş konser faturaları üzerinden yandaşları zengin etmeye gelince bunların paraları var. Ama SGK’ya olan prim borçlarını ödemeye gelince 40 dereden 40 kova su getiriyorlar.

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YÜZDE 631’E VARAN ARTIŞ SAĞLANDI

EMEKLİ aylıklarındaki normal iyileştirmelere ek olarak seyyanen zamlar ve ilave refah payı artışlarıyla emekli maaşlarında önemli iyileştirmelere gittik. Tüm bunların sonucunda 2002-2024 döneminde farklı statüdeki emekli aylıklarında reel olarak yüzde 78 ile yüzde 631 oranlarında artış yaşandı. Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek için 2018’de başlattığımız bayram ikramiyesi uygulamasıyla emekli vatandaşlarımızın tamamına bugüne kadar 252.1 milyar lira ödedik. 2023 yılı Ekim ayında gelir veya aylık alan sigortalı ve hak sahiplerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Tüm bunlara ilave eden sizlerin de bildiği üzere 2024 yılını emekliler yılı ilan ederek Türkiye Yüzyılı’nın emektarlarına verdiğimiz önemi gösterdik.