×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emeklileri kredi vaadiyle dolandıran örgüte operasyon: 8 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Tefecilik#Nitelikli Dolandırıcılık
Emeklileri kredi vaadiyle dolandıran örgüte operasyon: 8 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 00:53

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa’nın Salihli ilçesi merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda emeklileri kredi verme vaadiyle dolandıran 14 kişi gözaltına alınırken, 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa’nın Salihli ilçesi merkezli İzmir, Balıkesir, Aydın, Sakarya ve Antalya olmak üzere 6 ilde eş zamanlı tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu düzenlendi.

Emeklilere yönelik kredi vaadiyle tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken örgüt lideri A.K. (35) ile örgüt yöneticileri S.Z. (34) ve S.S. (31) ve örgüt üyeleri A.K. (42), A.Ç. (36), B.E. (64), M.K. (52), U.Y. (47) olmak üzere 8 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Tefecilik#Nitelikli Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!