Emeklilere zam sözü

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Akşener, daha önce il gezilerinde emeklilerle görüşmelerinden bahsederken şunları söyledi: “Gördüm ki o zaman 5 tane ayrı emekli maaşı var. 1500 liralık, 1900 liralık, 2 bin 200 liralık... Yani Bağ-Kur ve SSK’da pek çok farklı emekli maaşı var. Sizden öğrendiğim için çözümü üretmeye ve demeye başladım ki en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Nihayetinde önce 5.500 liraya, şimdi de 7. 500 liraya çıkardılar. Yetmez.

1 OY MERAL’E 1 OY KEMAL’E

Şimdi önümüzde Kurban Bayramı var. Emekli kardeşlerim kurban kesebilecek misiniz? Kurbanda danaya girseniz 15 bin lira. Koyun ya da koç alsanız 12.500-15 bin lira. Geçen sene 5 bin liraydı. Bir karar vereceksiniz. Gereğini yerine getirmek istiyorsanız o zaman 2 oy vereceksiniz. 1 Meral’e, 1 Kemal’e oy vereceksiniz. Emekli kardeşlerim bakın göreceksiniz Kurban Bayramı’na 1 hafta kala 15 bin lira ikramiyeniz hesaplarınızda olacak. Hizmet anlayışı ve projeler üzerinden rekabet edilmesi gerekirken doğduğumuz yer, inançlarımız üzerinden birbirimize düşman edilen bir dil var. Mesela dün Sayın Erdoğan Ankara mitinginde diyor ki, ‘Alevilere saygı duyarız. Yani biz her türe saygı duyarız.’ Bu nasıl bir saygısızlıktır? İnsanız biz insan.”

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‘İMRALI’YA BİRİNİ GÖNDERDİLER’

- AKŞENER, Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sorularını da yanıtladı. Akşener PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşülmesi için İmralı’ya heyet gönderildiği iddialarına ilişkin, “Daha yeni birini gönderdiler, yardım istediler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Siyasetçi olsa adını hemen söylerim. Yargıdan birini gönderdiler. İsmini değiştirerek gitti” dedi.