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Emeklilere ve 65 yaş üstüne 1 liraya spor

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#İBB#Emekli#Spor
Emeklilere ve 65 yaş üstüne 1 liraya spor
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 07:00

Türkiye’de obezite oranlarının artışı ve hareketsizlik seviyesi toplum sağlığı için önemli bir tehdit oluştururken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu kapsamda yeni yılda emeklilere ilginç bir hediye kampanyası başlattı. İBB bünyesindeki 71 tesisi İstanbulluların hizmetine açtı.

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İBB Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul, emekli ve 65 yaş üzeri İstanbullulara sadece 1 TL’ye spor hizmeti sunacak. Bu kapsamda vatandaşlar, yüzme için 12 kontörlük paketi 12 TL’ye, fitness içinse 18 kontörlük paketi 18 TL’ye satın alabilecek. İstanbullular 1 TL’lik hizmetten yararlanmak için e-Devlet üzerinden barkodlu emeklilik belgesi alarak https://online.spor.istanbul web adresinden üyelik oluşturabilecek. 65 yaş üstündekiler, doğrudan tesislere giderek başvuru yapabilecek. 

 

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#İBB#Emekli#Spor

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