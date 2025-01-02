Emeklilere ve 65 yaş üstüne 1 liraya spor

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İBB Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul, emekli ve 65 yaş üzeri İstanbullulara sadece 1 TL’ye spor hizmeti sunacak. Bu kapsamda vatandaşlar, yüzme için 12 kontörlük paketi 12 TL’ye, fitness içinse 18 kontörlük paketi 18 TL’ye satın alabilecek. İstanbullular 1 TL’lik hizmetten yararlanmak için e-Devlet üzerinden barkodlu emeklilik belgesi alarak https://online.spor.istanbul web adresinden üyelik oluşturabilecek. 65 yaş üstündekiler, doğrudan tesislere giderek başvuru yapabilecek.